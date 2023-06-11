Zamanda yolculuğa hazır mısınız? İşte en iyi 10 zamanda yolculuk filmi

Zamanda yolculuk temalı filmler genel olarak ilk başlarda eğlenceli görünür ancak daha sonra işin ciddiyeti ortaya çıkınca sert gerilimlere dönüşebilir. Zamanda yolculuk etme hayali ise insanın ütopyalarından birisi. Bu nedenle senaristler ve yönetmenler de birbirinden güzel zamanda yolculuk filmi ortaya çıkarmışlar. İşte en iyi 10 zamanda yolculuk temalı filmler...