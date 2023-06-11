Zamanda yolculuğa hazır mısınız? İşte en iyi 10 zamanda yolculuk filmi
Zamanda yolculuk yapmak şu an için bilim insanlarına göre pek mümkün görünmüyor ama mümkün olmayan şeyleri yaşayamasak bile izleyebiliriz. İşte en iyi 10 zamanda yolculuk temalı filmler...
Zamanda yolculuk temalı filmler genel olarak ilk başlarda eğlenceli görünür ancak daha sonra işin ciddiyeti ortaya çıkınca sert gerilimlere dönüşebilir. Zamanda yolculuk etme hayali ise insanın ütopyalarından birisi. Bu nedenle senaristler ve yönetmenler de birbirinden güzel zamanda yolculuk filmi ortaya çıkarmışlar. İşte en iyi 10 zamanda yolculuk temalı filmler...
PREDESTINATION
Zamanda yolculukla adeta baş döndüren filmin konusu zamanda seyahat edip olmuş ya da olası olayların önüne geçmeye veya suçluları yakalamaya çalışan bir zamansal ajanın hikayesini anlatır. Spierig kardeşlerin senaryosunu yazdığı ve yönettiği film klasikler arasında yerini alıyor.
BACK TO THE FUTURE
Robert Zemeckis'in yönetmen koltuğunda oturduğu 3 filmlik seri komedi içeren bir zamanda yolculuk filmi. Her şey eli dolu bilimadamı Dr. Brown'un zamanda yolculuk yapılabilen bir araba tasarlamasıyla başlar.
GROUNDHOUG DAY
Türkçeye "Bugün Aslında Dündü" diye çevrilen Groundhoug Day, özgün senaryosuyla dikkat çekiyor. Hikaye Hava Durumu Spikeri Phil Connors'un Groundhoug Day günlerine gönderilmesiyle başlar.