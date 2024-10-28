10 Baro PKK'ya siper oldu

Türk ordusu Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki PKK terör hedeflerini imha etti. Ses BARO’lardan geldi. Aralarında Diyarbakır, Van ve Şanlıurfa gibi büyükşehirlerin de olduğu 10 ilin BARO’su ortak açıklama yaptı. Türk ordusunu hedefe oturttu.



BARO’ların ortak açıklamasında “Bölgede çözümsüzlüğü besleyen operasyonları barış açısından tehlikeli görüyor, hükümeti ve tüm aktörleri barışçıl, politik çözümler aramaya davet ediyoru” ifadeleri kullanıldı.



Türk ordusunun operasyonlarının barış açısından tehlikeli olduğunu öne süren BARO’ların ortak açıklamasına Ağrı, Batman, Hakkari, Iğdır, Muş, Siirt ve Şırnak Barosu da imza attı.