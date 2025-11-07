12 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyası Meclis’e sunuldu | CHP lideri Özgür Özel’e 7 fezleke hazırlandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkında hazırlanan 18 dokunulmazlık dosyası Meclis’e sunuldu. Özel’e ait 7 ayrı fezleke bulunuyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında olduğu 12 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 18 fezleke, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderildi.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Dosyaları Karma Komisyon’a sevk edilen milletvekilleri arasında CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat yer aldı.

CHP lideri Özgür Özel’e ait 7 ayrı dokunulmazlık dosyası bulunuyor.

