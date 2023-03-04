13 işçi CHP'den atıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 20 Ocak İzmir ziyaretinde seslerini duyurmak isteyen Çiğli Belediyesi işçileri hakkında CHP İzmir İl Başkanlığı disiplin cezası yağdırdı. Parti üyesi 37 işçinin, 13’üne parti üyeliğinden kesin ihraç kararı verildi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun olaylı İzmir ziyareti Çiğli Belediyesi işçilerine pahalıya patladı. İşçiler enflasyon altında kalan maaşları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslerini duyurmak istedi. CHP üyesi olan işçiler bu eylemlerinden ötürü disiplin soruşturması geçirdi ve ceza aldı.

Parti üyesi 37 işçinin 13’üne parti üyeliğinden kesin ihraç, 16 üyenin 8’ine 2 yıl, 8’ine 1 yıl geçici ihraç verildi. 7 parti üyesi işçi kınama cezası alırken 1 parti üyesine de uyarı cezası verildi. 3 üye de istifa ettikleri için o üyeler hakkında disiplin işlemi durduruldu.

Çiğli Belediyesi bünyesinde hizmet veren ÇİBEL A.Ş.’de 930 işçi çalışıyor. İşçiler 2022 yılında tespit edilen yüzde 65’lik enflasyon oranında zammın CHP’li Çiğli Belediyesi çalışanlarına uygulanmasını istemişti.

Emekçiler maaşları 2023 yılında asgari ücretin altında kaldığı için aylardır ek zam talebinde bulunuyordu. Ne Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ne de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer emekçilerin talebine karşılık verdi. İşçi de çareyi Kılıçdaroğlu’na sesini duyurmakta bulmuştu.

# chp # kemal kılıçdaroğlu # işçi

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