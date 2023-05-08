14 Mayıs seçimleri: 6 adımda oy kullanma rehberi

1- SANDIĞA GİTMEDEN ÖNCE NEREDE OY KULLANACAĞINIZI ÖĞRENİN, OY KULLANMA SAATLERİNE DİKKAT EDİN



Seçmenin oy kullanma işlemini gerçekleştireceği 6 adım şöyle:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.