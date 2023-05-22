Seçime katılım arttı, geçersiz oy sayısı azaldı: YSK 14 Mayıs seçimleri ile ilgili detayları paylaştı
YSK, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili detayları paylaştı. 24 Haziran 2018'de yapılan seçimlere göre seçmen sayısı ve seçime katılım artarken geçersiz oy sayısı da azaldı. İşte 14 Mayıs'taki seçimlere ilişkin detaylar...
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kesin sonuçlarını duyurdu. YSK'nin kesin sonuçlarını duyurmasıyla birlikte seçimlere ilişkin detaylar da belli oldu...
Buna göre, yurt içi kayıtlı seçmen sayısı 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, 56 milyon 322 bin 632 olmuştu. 14 Mayıs seçimlerinde ise bu sayı 60 milyon 721 bin 745'e çıktı.
14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, yurt içinde kayıtlı seçmenlerin 53 milyon 993 bin 683'ü oyunu kullandı. Bu sayı 24 Haziran 2018'deki seçimde ise 49 milyon 671 bin 344'tü.
2018'de yapılan yurt içi seçimlerinde geçersiz oy sayısı 1 milyon 109 bin 260 olarak belirlenmişti. Son seçimlerde ise bu sayı azalarak 1 milyon 20 bin 749'a geriledi.