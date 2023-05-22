Seçime katılım arttı, geçersiz oy sayısı azaldı: YSK 14 Mayıs seçimleri ile ilgili detayları paylaştı

Buna göre, yurt içi kayıtlı seçmen sayısı 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, 56 milyon 322 bin 632 olmuştu. 14 Mayıs seçimlerinde ise bu sayı 60 milyon 721 bin 745'e çıktı.