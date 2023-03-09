14 Mayıs seçimlerinin Resmi Gazete'de yayımlanacağı tarih belli oldu

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'SEÇİM TARİHİ 11 MART'TA RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK'

AK Parti Grubu adına söz alan Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, seçim takviminin yaklaştığını belirterek, "Süreç daraldı, Cumhurbaşkanımız yarın, 10 Mart tarihi itibarıyla Cumhurbaşkanı kararı alarak seçimleri yenileme kararı alacak. Seçimlerin yenilenmesi kararının şimdiden vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. 11'inde Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra da top YSK'nın elinde olacak; YSK'nın sürecine, gündemine göre de hareket edeceğiz. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, listelerin kesin olarak verilmesine kadar az bir zamanımız var, bu zaman zarfında da rasyonel bir şekilde TBMM'yi çalıştırmayı planlıyoruz" diye konuştu.

SEÇİME KADAR ÇIKACAK YASALAR

Can, Meclis'in çalışma takvimi içeresinde gündeme gelecek yasal düzenlemelere ilişkin, "Önümüzdeki hafta 407 sıra sayılı Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmeyi planlıyoruz. Ayrıca, uluslararası sözleşmeler var gündemde, onları yasalaştırmayı düşünüyoruz. Ondan sonraki hafta da pazartesiden başlayarak ve cuma, cumartesiyi de Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma gündemine alarak, yargı paketi önümüzdeki hafta Komisyon'a gelecek. Komisyon'da kabul edilirse; ondan sonraki hafta da Orman Kanunu Teklifi var. Yine, bir optisyenlik kanun teklifi gelecek, bütün bunları yasalaştırmayı düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: medyatava.com