15 soruda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi: İşte 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin soru ve cevaplar
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gidecek. Seçim için Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği takvim süreci işliyor. Seçimler öncesi akıllarda pek soru var. Peki bu sorular neler? İşte seçimlerle ilgili 15 soru ve yanıtları...
Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 14 Mayıs tarihinde sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Seçim için Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği takvim süreci işliyor.
14 Mayıs 2023 seçimleri, yüzde 10'dan yüzde 7'ye indirilen seçim barajının uygulanması, görme engellilerin hazırlanan şablonla tek başlarına oy kullanması gibi pek çok ilke sahne olacak. Seçim, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle yeni önlemlerle yürütülecek.
YSK, 36 siyasi partinin seçime katılma yeterliliğine sahip olduğunu belirledi. Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata" ve "Emek ve Özgürlük" ittifakları adı altında seçime girecekler.
Seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışacak.