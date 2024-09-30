2 aylık tatil sona erdi, Meclis mesaisi başlıyor

1 Ekim günü Meclis Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılacak. Saat 15’te Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Genel Kurul’da konuşacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekillerine hitap edecek.



Aynı gün saat 19.30’da gelenekselleşmiş resepsiyonda devlet protokolü ve davetli katılımcılar bir araya gelecek.



Meclis Genel Kurulu’nun yeni yasama yılı gündemi ise bir önceki dönem gibi yine yeni Anayasa girişimiyle başlayacak. Meclis Başkanı Kurtulmuş partileri ziyaret turuna 1 Ekim’den sonra başlayacak.



Etki ajanlığı kavramı ve buna yönelik infaz düzenlemeleri en tartışmalı konulardan biri olacak. Eğitimde şiddete yönelik cezai yaptırımların arttırılması da Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinde ele alınacak.



Düzenlemelere göre ana bina ziyaretçi kartlarıyla Kulis’e ve Şeref Holü’ne girilemeyecek. Diğer yandan Koruma Daire Başkanlığı’na bağlı personellere kriz yönetimi, patlayıcı maddeye yaklaşım tarzı gibi eğitimler de verildi.

