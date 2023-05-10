Hangi oylar geçersiz sayılacak?
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. Seçmenlerin, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği esaslar kapsamında bazı oy kullanma kuralları bulunuyor. Peki, Hangi oylar geçersiz sayılacak?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs günü Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin dikkat edilmesi gereken durumları açıkladı. Ayrıca geçersiz oy sayılacak durumları yayınladığı bir video ile detaylı olarak anlattı.
Seçimde, seçmene iki oy pusulası verilecek. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin iki oy pusulası tek zarfa konulacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.
GEÇERSİZ OY SAYILACAK DURUMLAR NELER?
• “Evet”, “tercih” mührü basılmazsa,
• Birden fazla ittifaka, siyasi partiye veya adaya oy verilirse
• Oy pusulası bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılır veya koparılırsa
• Oy pusulası üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaret, imza kaşesi veya parmak izi basılırsa,
• Oy pusulası belirgin bir şekilde özel olarak karalanır, çizilir veya işaretlenirse
• Zarftan işaret anlamı taşıyan herhangi bir madde çıkarsa
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu(YSK) videolu geçersiz oy bilgilendirmesinde bulundu.
HANGİ OYLAR GEÇERSİZ SAYILACAK?
• "Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.
• Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.