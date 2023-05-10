Hangi oylar geçersiz sayılacak?

GEÇERSİZ OY SAYILACAK DURUMLAR NELER?

• “Evet”, “tercih” mührü basılmazsa,

• Birden fazla ittifaka, siyasi partiye veya adaya oy verilirse

• Oy pusulası bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılır veya koparılırsa

• Oy pusulası üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaret, imza kaşesi veya parmak izi basılırsa,

• Oy pusulası belirgin bir şekilde özel olarak karalanır, çizilir veya işaretlenirse

• Zarftan işaret anlamı taşıyan herhangi bir madde çıkarsa

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu(YSK) videolu geçersiz oy bilgilendirmesinde bulundu.