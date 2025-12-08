2026 bütçe maratonu başladı! Genel kurulda dikkat çeken tokalaşma anları

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, ülkenin 2026 yılı bütçesinin görüşüleceği yoğun maratona resmen başladı.

Genel başkanların bütçe üzerindeki görüşlerini bugün sunacağı bu süreç öncesinde, partiler arası diyaloglar ve selamlaşmalar yaşandı.

DERVİŞOĞLU VE BAHÇELİ ARASINDA GECİKMELİ TOKALAŞMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Genel Kurulu oturumu başlamadan önce birkaç önemli isimle tokalaşarak dikkatleri üzerine çekti. Bahçeli, ilk olarak CHP'den Erdoğan Toprak ile el sıkıştı. Bahçeli, ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile de tokalaştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun başlangıçta tokalaşmaması gözlerden kaçmadı. Ancak, yaşanan bu durumun ardından iki lider, daha sonra bir araya gelerek tokalaştı.

Meclis'teki bir diğer önemli temas ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AKP Grupbaşkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu arasında yaşandı. İki isim, Genel Kurul öncesinde bir araya gelerek ayaküstü sohbet gerçekleştirdi. Bu sohbete, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da eşlik etti.