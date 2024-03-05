30 DEM Partili CHP listelerinden aday oldu! İlk defa İBB'de grup kurma şansı yakaladılar
CHP, İstanbul'da kent uzlaşısı ismiyle DEM Parti ile ittifak kurmuştu. CHP'den meclis üyesi adayı olan DEM Partililer ortaya çıktı. 31 kişinin aday olduğu liste ile DEM Parti, ilk defa İBB'de grup kuracak çoğunluğa erişme fırsatını yakaladı.
'Kent uzlaşısı' adı altında DEM Parti ile ittifak yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin, 31 meclis üyesi adayını DEM Parti'den gösterdiği ortaya çıktı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran'ın açıklamalarına göre; DEM Parti ilk defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nde grup kuracak. DEM Parti; Esenyurt, Tuzla, Eyüpsultan, Üsküdar, Kartal, Sancaktepe, Sarıyer, Beyoğlu, Maltepe ve Zeytinburnu ilçelerinde 31 meclis üyesi adayıyla CHP listelerinden seçimlere girecek.
İşte CHP listelerinde yer alan DEM Partililer:
SANCAKTEPE’DE DEM PARTİLİ 5 MECLİS ÜYESİ CHP LİSTESİNDE
- 1 SIRA - Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül (4 Nisan 2023 tarihinde Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Örgütü'nün, ilçede bulunan seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Kesilen kurdelenin ardından alkışlarla "Biji serok Apo" sloganları atıldı. PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle pasta kesildi)
- 5 SIRA - HDP İstanbul İl Yöneticisi Nevzat Kılıç (PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarda tutuklandı)
- 7 SIRA - Cevdet Dalkılıç
- 8 SIRA - Dicle Özdaş
- 10 SIRA - Abdullah Aydın (HDP'nin barajı geçmesini çok istediklerini ve desteklerini sürdüreceklerini ifade etti)
BEYOĞLU’NDA DEM PARTİLİ 1 MECLİS ÜYESİ CHP LİSTESİNDE
- 1 SIRA – DEM Parti PM üyesi Turabi Şen
- 11 SIRA – Elif Yıldırım
TUZLA’DA DEM PARTİLİ 3 MECLİS ÜYESİ CHP LİSTESİNDE
- 3. SIRA - DEM Parti Tuzla Belediye Başkanı adayı Hasan Özdemir (2014 ve 2019 yerel seçimlerinde HDP Tuzla Belediye Başkan adayı oldu)
- 15. SIRA - Musa Avyüzen
- 16 SIRA - Dilek Ateş
EYÜPSULTAN’DA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ CHP LİSTESİNDE
- 3. SIRA - DEM Parti Eyüpsultan İlçe Başkan adayı Servet Güzel
- 9. SIRA – Hüseyin Cebe (Kesin aday listesinden çıkarıldı)
ÜSKÜDAR’DA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ CHP LİSTESİNDE
- 3. SIRA – DEM Parti Üsküdar Belediye Meclis üyesi adayı Bülent Kaygun
- 13. SIRA – Hüseyin Kazan
ZEYTİNBURNU'NDA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ CHP LİSTESİNDE
- 2. SIRA – Yeşil Sol Parti Milletvekili adayı Abdulcebar Barış
ESENYURT’TA DEM PARTİLİ 10 MECLİS ÜYESİ CHP LİSTESİNDE
- 3. SIRA – Osman Yalçın
- 7. SIRA – Yıldız Serinyel
- 9. SIRA – Orhan Yeler
- 13. SIRA – Memet Tel
- 16. SIRA – Elvan Uçar Kordu
- 19. SIRA – Menduh Kaplan
- 20. SIRA – Murat Turğut
- 22. SIRA – Güven Yılmaz
- 24. SIRA – Kenan Özyolcu
KARTAL’DA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ CHP LİSTESİNDE
- 3. SIRA – Sinan Kılıç
- 13. SIRA – Cemalettin Yüksel
SARIYER’DE DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ CHP LİSTESİNDE
- 3. SIRA – İsmail Çarboğa
- 22. SIRA – Mehmet Tel
MALTEPE’DE DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ CHP LİSTESİNDE
- 5. SIRA – Suat Karaoğlan
- 22. SIRA – Şükrü Akçadağ