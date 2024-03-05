30 DEM Partili CHP listelerinden aday oldu! İlk defa İBB'de grup kurma şansı yakaladılar

'Kent uzlaşısı' adı altında DEM Parti ile ittifak yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin, 31 meclis üyesi adayını DEM Parti'den gösterdiği ortaya çıktı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran'ın açıklamalarına göre; DEM Parti ilk defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nde grup kuracak. DEM Parti; Esenyurt, Tuzla, Eyüpsultan, Üsküdar, Kartal, Sancaktepe, Sarıyer, Beyoğlu, Maltepe ve Zeytinburnu ilçelerinde 31 meclis üyesi adayıyla CHP listelerinden seçimlere girecek.

İşte CHP listelerinde yer alan DEM Partililer:

SANCAKTEPE’DE DEM PARTİLİ 5 MECLİS ÜYESİ CHP LİSTESİNDE

1 SIRA - Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül (4 Nisan 2023 tarihinde Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Örgütü'nün, ilçede bulunan seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Kesilen kurdelenin ardından alkışlarla "Biji serok Apo" sloganları atıldı. PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle pasta kesildi)

Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül (4 Nisan 2023 tarihinde Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Örgütü'nün, ilçede bulunan seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Kesilen kurdelenin ardından alkışlarla "Biji serok Apo" sloganları atıldı. PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle pasta kesildi) 5 SIRA - HDP İstanbul İl Yöneticisi Nevzat Kılıç (PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarda tutuklandı)

HDP İstanbul İl Yöneticisi Nevzat Kılıç (PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarda tutuklandı) 7 SIRA - Cevdet Dalkılıç

Cevdet Dalkılıç 8 SIRA - Dicle Özdaş

Dicle Özdaş 10 SIRA - Abdullah Aydın (HDP'nin barajı geçmesini çok istediklerini ve desteklerini sürdüreceklerini ifade etti)

BEYOĞLU’NDA DEM PARTİLİ 1 MECLİS ÜYESİ CHP LİSTESİNDE

1 SIRA – DEM Parti PM üyesi Turabi Şen

DEM Parti PM üyesi Turabi Şen 11 SIRA – Elif Yıldırım

TUZLA’DA DEM PARTİLİ 3 MECLİS ÜYESİ CHP LİSTESİNDE

3. SIRA - DEM Parti Tuzla Belediye Başkanı adayı Hasan Özdemir (2014 ve 2019 yerel seçimlerinde HDP Tuzla Belediye Başkan adayı oldu)

DEM Parti Tuzla Belediye Başkanı adayı Hasan Özdemir (2014 ve 2019 yerel seçimlerinde HDP Tuzla Belediye Başkan adayı oldu) 15. SIRA - Musa Avyüzen

Musa Avyüzen 16 SIRA - Dilek Ateş

EYÜPSULTAN’DA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ CHP LİSTESİNDE

3. SIRA - DEM Parti Eyüpsultan İlçe Başkan adayı Servet Güzel

DEM Parti Eyüpsultan İlçe Başkan adayı Servet Güzel 9. SIRA – Hüseyin Cebe (Kesin aday listesinden çıkarıldı)

ÜSKÜDAR’DA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ CHP LİSTESİNDE

3. SIRA – DEM Parti Üsküdar Belediye Meclis üyesi adayı Bülent Kaygun

DEM Parti Üsküdar Belediye Meclis üyesi adayı Bülent Kaygun 13. SIRA – Hüseyin Kazan

ZEYTİNBURNU'NDA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ CHP LİSTESİNDE

2. SIRA – Yeşil Sol Parti Milletvekili adayı Abdulcebar Barış

ESENYURT’TA DEM PARTİLİ 10 MECLİS ÜYESİ CHP LİSTESİNDE

3. SIRA – Osman Yalçın

Osman Yalçın 7. SIRA – Yıldız Serinyel

Yıldız Serinyel 9. SIRA – Orhan Yeler

Orhan Yeler 13. SIRA – Memet Tel

Memet Tel 16. SIRA – Elvan Uçar Kordu

Elvan Uçar Kordu 19. SIRA – Menduh Kaplan

Menduh Kaplan 20. SIRA – Murat Turğut

Murat Turğut 22. SIRA – Güven Yılmaz

Güven Yılmaz 24. SIRA – Kenan Özyolcu

KARTAL’DA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ CHP LİSTESİNDE

3. SIRA – Sinan Kılıç

Sinan Kılıç 13. SIRA – Cemalettin Yüksel

SARIYER’DE DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ CHP LİSTESİNDE

3. SIRA – İsmail Çarboğa

İsmail Çarboğa 22. SIRA – Mehmet Tel

MALTEPE’DE DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ CHP LİSTESİNDE