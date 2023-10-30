4 Milletvekilinin Dokunulmazlık Dosyası Meclis'te

HEDEP ve İyi Partili milletvekillerine ait 4 dokunulmazlık dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.

4 Milletvekilinin Dokunulmazlık Dosyası Meclis'te

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne haklarında çeşitli suçlar dolayısıyla dava açılması için 4 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası gönderildi.

HEDEP'li 3, İyi Partili 1 milletvekiline ait 4 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu. HEDEP Grup Başkanvekili ve Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, HEDEP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HEDEP Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# İyi Parti # dokunulmazlık dosyası # tbmm
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