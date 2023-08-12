42 yaşındaki Uğur Bilgin gizemli nişanlısıyla evliliğe doğru adım adım! İrem Uslu kimdir?

Güldür Güldür ekibinin başarılı oyuncusu Uğur Bilgin'in Sapanca'daki nişan töreni sosyal medyayı sallamıştı. Uğur Bilgin haftalar sonra Sapanca'da soylu bir aileden geldiği iddia edilen nişanlısı İrem Uslu'yla evliliğe doğru adım adım. Peki İrem Uslu kimdir? İşte detaylar...

42 yaşındaki Uğur Bilgin gizemli nişanlısıyla evliliğe doğru adım adım! İrem Uslu kimdir?
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Uğur Bilgin geçtiğimiz ay Sapanca'da görkemli bir törenle İrem Uslu'yla nişanlandı. Sosyal medyada paylaşılan nişandan kareler hayranlarını şaşırttı. Uğur Bilgin'in güzel nişanlısı İrem Uslu merak edildi. Gözlerden uzak olan Uğur Bilgin'in herkesten sakladığı nişanlısı İrem Uslu hakkında ortaya birçok iddia atılmıştı.

NİŞANLISINI İLK KEZ PAYLAŞTI!

Tüm soruları yanıtsız bırakan ünlü oyuncu aylar sonra nişanlısı İrem Uslu'yla paylaşım yaptı. İrem Uslu'nun güzelliğine yorum yağdı. Uğur Bilgin paylaşıma "Nişanlikos" yazıp kalp bıraktı. Çiftin bu sıralar düğün alış verişi telaşında olduğu iddia edildi. Kesenin ağzını açan Uğur Bilgin ve gizmeli nişanlısı İrem Uslu İstanbul'da oturacak. 

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Uğur Bilgin'in İrem Uslu paylaşımı

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Uğur Bilgin ve İrem Uslu nişanlandı

Uğur Bilgin, Güldür Güldür Show Programında yer alan başarılı bir tiyatro oyuncusudur. Bilgin, geçtiğimiz gün 27.06.2023 yılını yazarak İrem Uslu ile olan bir fotoğrafını paylaşarak nişanlandığını duyurdu. Sapanca'da gerçekleşen nişan törenine sadece aile ve yakınları katıldı. İrem Uslu'nun zarafeti ve güzelliği ise sosyal medyada gündem oldu. 

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Uğur Bilgin ve İrem Uslu nişanlandı

PEKİ UĞUR BİLGİN'İN NİŞANLISI İREM USLU KİMDİR?

İddialara göre Sapanca'da soylu bir ailenin kızı olan İrem Uslu, Sapanca'nın eski belediye başkanı İbrahim Uslu'nun yeğenidir.

Uğur Bilgin ve İrem Uslu nişanlandı

Babası ise İsmail Uslu Sapanca'nın önde gelen iş adamları arasında yer alıyor. İrem Uslu'nun kaç yaşında ne meslek yaptığına dair detaylı bilgiler ise henüz yer almadı.

Uğur Bilgin ve İrem Uslu nişanlandı

Sosyal medya hesabının gizli tutulduğu İrem Uslu'nun gözlerden uzakta bir hayat sürmeyi tercih ettiği iddialar arasında yer aldı. 

UĞUR BİLGİN KİMDİR?

24 Temmuz 1980 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslı ise Rizelidir. Babası Devlet Denizyolları emeklisi olan Uğur Bilgin'in annesi ev hanımıdır. 

Uğur Bilgin ve İrem Uslu nişanlandı

Yıldız Teknik Üniversitesini kazandı ancak daha çok tiyatroyla ilgilendi. Onur Buldu'nun en yakın arkadaşı olan Uğur Bilgin BKM'nin hem film hem tiyatrosunda yer aldı. Taktir edilen bir oyunculuğa imza attı. 

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