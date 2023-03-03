ABD şimdi ne yapacak?
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılmasını değerlendirdi. Perinçek, "ABD’nin seçim planı çıkmazdadır" ifadelerini kullandı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Altılı Masa'da yaşanan son gelişmelerle ilgili sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu.
Perinçek'in açıklaması şu şekilde:
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bugünkü açıklamasından sonra durum şudur:
- Altılı Masa dağılmıştır.
- ABD’nin seçim planı çıkmazdadır.
- Artık Biden Tayfası Tayyip Erdoğan’la yarışı bırakmıştır, kendi aralarında yarışa başlamışlardır. Bu yarış her türlü ayak oyunu ve ihaneti içermektedir.
- Altılı Masanın bütün partileri krize giriyor ve bölünme işaretleri veriyor.
- Türk milletinin önü açılıyor.
- "ABD şimdi ne yapacak” sorusu tarihi önemdedir.
- Türkiye ABD’nin bu gelişmeye vereceği yanıtlar üzerine düşünmelidir.
1. Altılı Masa dağılmıştır.— Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) March 3, 2023
2. ABD’nin seçim planı çıkmazdadır.
3. Artık Biden Tayfası Tayyip Erdoğan’la yarışı bırakmıştır, kendi aralarında yarışa başlamışlardır. Bu yarış her türlü ayak oyunu ve ihaneti içermektedir.