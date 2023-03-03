ABD şimdi ne yapacak?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılmasını değerlendirdi. Perinçek, "ABD’nin seçim planı çıkmazdadır" ifadelerini kullandı.

ABD şimdi ne yapacak?
Son Güncelleme:

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Altılı Masa'da yaşanan son gelişmelerle ilgili sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu.

Perinçek'in açıklaması şu şekilde:

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bugünkü açıklamasından sonra durum şudur:

  1. Altılı Masa dağılmıştır.
  2. ABD’nin seçim planı çıkmazdadır.
  3. Artık Biden Tayfası Tayyip Erdoğan’la yarışı bırakmıştır, kendi aralarında yarışa başlamışlardır. Bu yarış her türlü ayak oyunu ve ihaneti içermektedir.
  4. Altılı Masanın bütün partileri krize giriyor ve bölünme işaretleri veriyor.
  5. Türk milletinin önü açılıyor.
  6. "ABD şimdi ne yapacak” sorusu tarihi önemdedir.
  7. Türkiye ABD’nin bu gelişmeye vereceği yanıtlar üzerine düşünmelidir.
# vatan partisi # Doğu Perinçek # İyi Parti # altılı masa # meral akşener
CHP MYK olağanüstü toplandı "Merak etmeyin taşlar yerine oturacak" Altılı Masa dağıldı İyi Partili Milletvekili'nden dikkat çeken açıklama
Çok Okunanlar
1 3 Mart 2023 Resmi Gazete kararları
2 Altılı Masa dağıldı
3 Naci Görür'ün dikkat çektiği Doğu Anadolu Fay Hattı hangi illerden geçiyor?
4 Altın fiyatları bugün ne kadar? (3 MART 2023)
5 EYT yasası Resmi Gazete'de yayımlandı!