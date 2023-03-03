ABD şimdi ne yapacak?

1. Altılı Masa dağılmıştır.



2. ABD’nin seçim planı çıkmazdadır.



3. Artık Biden Tayfası Tayyip Erdoğan’la yarışı bırakmıştır, kendi aralarında yarışa başlamışlardır. Bu yarış her türlü ayak oyunu ve ihaneti içermektedir.