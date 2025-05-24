ABD, Suriye'ye yönelik yaptırımlarını kaldırdı

ABD, Suriye’ye yaptırımları kaldırma kararını uygulamaya koymaya başladı. ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletildiğini bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı da Sezar yaptırımlarında 180 günlük muafiyet tanındığını duyurdu.

ABD SURİYE’YE YAPTIRIMLARI KALDIRMA YOLUNDA İLK ADIMI ATTI

Amerikan Hazine Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararı doğrultusunda, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletildiğini duyurdu. Bu kapsamda, Suriye havayolları, bazı bankalar ve nakliye şirketlerine yönelik yaptırımlar kaldırıldı. Ancak Rusya, İran ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne yönelik işlemlerin yaptırım kapsamında olmaya devam edeceği bildirildi.



ABD Dışişleri Bakanlığı da 2020 yılında yürürlüğe giren Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası kapsamında 180 günlük bir muafiyet yayımladı. Söz konusu muafiyet, ABD’nin müttefiklerinin ve bölge ülkelerinin Suriye ile yeni iş birliği imkanlarını değerlendirmesini öngörüyor.



Yeni düzenlemeyle, Suriye'ye yeni yatırım yapılmasına, ülkeye finansal ve diğer hizmetlerin sağlanmasına ve Suriye menşeli petrol veya petrol ürünleriyle ilgili işlemlere izin verildi. Dışişleri Bakanlığının açıklamasında ABD hükümetinin ‘istikrarlı, birleşik, kendisi ve komşularıyla barışık bir Suriye’yi desteklemeye kararlı’ olduğu vurgulandı.



Batı Asya turunun Suudi Arabistan ayağında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile ilk kez bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’ye yaptırımların kaldırılacağını açıklamıştı.

Trump, yaptırımların kaldırılmasına karşı Şam'a 5 şart sunmuştu… Bunlar Şam’ın İsrail ile normalleşerek İbrahim Anlaşmalarına katılması, tüm yabancı savaşçılar Suriye'yi terk etmesi, Filistinli grupların sınır dışı edilmesi, ABD'nin IŞİD'in yeniden canlanmasını önlemesine yardımcı olunması ve Suriye’nin kuzeyinde DEAŞ kamplarının kontrolünü Şam'ın devralmasıydı.