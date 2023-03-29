Bakan Bozdağ'dan adaylık açıklaması: "Hiçbir engel bulunmamaktadır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kez daha cumhurbaşkanı olması ile ortaya çıkan haberlere bir yanıt da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan geldi. Bozdağ, “hiçbir anayasal ya da kanuni engel bulunmamaktadır” dedi.

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Altılı Masanın gündeme getirdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kez daha aday olması ile ilgili tartışmalara Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili açıklama geldi.

Adalet Bakanı Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili, "Cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde hiçbir anayasal ya da kanuni engel bulunmamaktadır." dedi:

- Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olması anayasal hakkıdır. Bu hakkını kullanmasının önünde de hiçbir anayasal ya da kanuni engel yoktur.
# bekir bozdağ # tayyip erdoğan

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