CHP'li Adana Belediyesi'nden terör iltisaklılara ücretsiz ulaşım

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin FETÖ ve PKK kapsamında kamudan çıkarılan personele toplu taşımayı ücretsiz yaptı. Belediye tarafından hazırlanan afişte, KHK'lılara özel kart çıkarıldığı görüldü.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ataşehir Belediyesi başta olmak üzere CHP'nin yönetimindeki belediyelerdeki terör bağlantılarını kamuoyuyla paylaşmıştı.



Terörle iltisaklı yüzlerce kişiye kapılarını açan CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar devam ederken yeni bir skandal ortaya çıktı.



Adana Büyükşehir Belediyesi bu kez de FETÖ ve PKK kapsamında kamudan çıkarılan personele toplu taşımayı ücretsiz yaptı.