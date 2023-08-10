Adana Valiliğine Atanan Yavuz Selim Köşger kimdir?

YAVUZ SELİM KÖŞGER KİMDİR?

Yavuz Selim Köşger, 3 Ocak 1964 tarihinde Konya'da doğdu. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra kamu yönetimi alanında önemli görevler üstlenmiş bir bürokrattır.

1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Köşger, 1987-1990 yılları arasında Dernek Denetçiliği görevini üstlendi. 1990 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak meslek hayatına başlayan Köşger, kariyerine çeşitli il ve ilçelerdeki görevlerle devam etti. Yapraklı ve Beydağ kaymakamlık vekillikleri ardından İngiltere'nin Oxford şehrinde yurtdışı stajını gerçekleştirdi. Daha sonra Doğankent, Kemaliye ve Şarkikaraağaç'ta kaymakamlık görevlerini üstlendi. Ayrıca Artvin'de vali yardımcılığı görevini yaptı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü görevinin ardından Fransa'nın başkenti Paris'te dil eğitimi aldı ve Fransız İdarî Sistemi üzerine incelemelerde bulundu. 2004 yılında daire başkanı olarak atandığı Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü'nde görevine devam etti. 2006 yılında genel müdür yardımcısı, 28 Mayıs 2010 tarihinde ise genel müdür olarak atandı.

3 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Sinop Valiliği görevini üstlenen Köşger, 16 Şubat 2015 tarihinde Bingöl Valiliği'ne atanmış ve 13 Haziran 2017 tarihine kadar bu görevi sürdürmüştür. 9 Haziran 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İzmir Valisi olarak atanmış olan Yavuz Selim Köşger, evli ve 4 çocuk babasıdır.