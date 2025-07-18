Adana’da Zeydan Karalar’ın yerine geçici başkan belli oldu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan belediye başkan vekilliği seçimini, CHP’li Meclis Üyesi Güngör Geçer kazandı.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, başkan vekili seçimi için belediye binasındaki Meclis Salonu’nda toplandı. CHP Grubu, Meclis Üyesi Güngör Geçer’i; AK Parti ve MHP grupları ise AK Parti’li Meclis Üyesi Abdullah Avcı’yı aday olarak gösterdi.

Yapılan oylamanın ilk iki turunda adaylardan hiçbiri üçte iki çoğunluğu sağlayamadı. Salt çoğunluğun arandığı 3. turda, Güngör Geçer 78 oyun 45’ini alarak başkan vekili seçildi. Abdullah Avcı 31 oyda kalırken, 2 oy geçersiz sayıldı.

“ORTAK PAYDAMIZ ADANA”

Başkan vekilliğine seçilen Güngör Geçer, mecliste yaptığı konuşmada, “Hangi siyasi görüşten olursak olalım ortak paydamızın Adana olduğunu biliyoruz. Kentimizin hizmetten geri kalmaması ve mağdur olmaması için Meclis’imizde uzlaşıyı, diyaloğu ve ortak aklı egemen kılmak zorundayız.” dedi.

Geçer, daha sonra CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu ile birlikte belediye binası önünde toplanan kalabalığa da hitap etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 8 Temmuz’da tutuklanmış, bir gün sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.