Yaşar Hacısalihoğlu:"Ağzına emperyalizmi alamayan siyasetçiden korkun"

Ulusal Kanal'da katıldığı Görüş Alanı programında konuşan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu Altılı Masa'nın terör politikası ve 242 sayfalık metni hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Salihoğlu şunları söyledi:

- CHP'nin genel başkanı ve yönetiminin mecliste Mehmetçik'in sınır ötesi ve terör operasyonlarına hayır oyu verdiği gün bu iş bitmiştir. Ben HDP'nin aday çıkaracağını düşünmüyorum CHP'yi destekleyecekler bunu açık açık ortaya koyacaklar. Yine o oylama öncesi Mithat Sancar "Birlikte yol yürüyeceksek bunun ilk sınavı tezkereye oy vermektir" demişti. Nitekim istedikleri oldu CHP hayır oyu verdi. HDP'nin de adayı Sayın Kılıçdaroğlu'dur hayırlı uğurlu olsun.

Türkiye'nin terörle değil asıl olarak arkasındaki emperyalist güçle mücadele ettiğini söyleyen Hacısalihoğlu Millet İttifakı'nın terörle mücadele politikasını ve 242 sayfalık metnini şu sözlerle sorguladı:

- 242 sayfa metin ürettiler ya Millet İttifakı aradığımız şeyler var, içinde var mı bir okuyalım ,var mı acaba?Mesela PKK'ya karşı terörle mücadelede ne yapacaksınız, nasıl bir mücadele olacak?Demirtaş'ın Akşener'e yazdığı mektupta diyor ki: "50 yıldır yaptığınız gibi bizi yine terörle mücadele masasına mı yönlendirmeyi düşünüyorsunuz".Yani sonunda terörle mücadelenin sonlanmasına dair bir çağrıdır.Yeni stratejiniz bu mudur mesela? 242 sayfalık metinde yok, FETÖ ile mücadelenize dair bir şey aradık o da yok.Türkiye neye karşı mücadele ediyor direne direne geldik ve sürüyor o mücadele açıkça bir emperyalist saldırı altında değil miyiz? Hiçbir terör örgütü devlet desteği almadan yaşayamaz.Çünkü 3 şeye ihtiyaç duyar bir terör örgütü; silaha,paraya ve insana.Biz teröre karşı mücadele veriyoruz ama asıl arkasındakilerle savaşıyoruz.