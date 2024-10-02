Ahmet Yeşiltepe, Nedim Şener, Fatih Portakal İsrail cephesinde

İran'ın İsrail'e gönderdiği füzelere geceyi öyle bir aydınlattı ki Türk televizyonlarındaki İsrail tarafında yer alanları gün yüzüne çıktı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Ahmet Yeşiltepe, Nedim Şener, Fatih Portakal İsrail cephesinde
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İran'ın İsrail'e gönderdiği füzelere geceyi öyle bir aydınlattı ki Türk televizyonlarındaki İsrail tarafında yer alanları gün yüzüne çıktı. NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe, Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener ve Sözcü TV Sunucusu Fatih Portakal İran karşıtlığı yüzünden İsrail cephesine düştü.

Başta Filistinliler olmak üzere tüm mazlumlar İran'ın İsrail'e gönderdiği füzeleri mutluluk gözyaşlarıyla izlerken onlar İsrail'e üzüldü. NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe, "İsrail bunu hak etti demek doğru değil" dedi, İran'ın sivilleri öldüreceğinden endişelendiğini belirtti.

Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener ise Haber Global kanalında 50 binden fazla mazlumun kanı elinde olan İsrail'i bırakıp İran'i hedef aldı. Batı'nın İran lideri Hamaney'in sığınakta saklanıyor yalanını dillendirdi.

- Bir ülke varsayıyoruz İran. onun en yüksek lideri savaşta yüzüğü takmış adam saklanacak yer arıyor. böyle bir şeyi hafsala alması mümkün değil. Şah İsmailler olsa böyle bir anda aslan gibi ortaya çıkarlar çünkü onlar da bir Türk. Bunlar ödlek tavuk gibi saklanacak yer arıyorlar

Sözcü TV Sunucusu Fatih Portakal da İsrail'e atılan füzeler karşısında tuttuğu yası gizleyemedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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