AK Parti-DEM Parti görüşmesinin tarihi belli oldu

DEM Parti tarafından yapılan resmi yazılı açıklama ile merakla beklenen ziyaretin detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

Yapılan duyuruya göre, siyasi partilere yönelik ziyaret turlarını sürdüren DEM Parti heyeti, iktidar partisi ile masaya oturacak. Açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti, siyasi partilere ziyaretleri kapsamında 20 Aralık Cumartesi saat 14.00'te AK Parti'yi Meclis'te ziyaret edecek." ifadesine yer verildi.

İMRALI HEYETİNDE KİMLER YER ALIYOR?

AK Parti ile gerçekleştirilecek bu kritik temasta DEM Parti'yi temsil edecek isimler de belli oldu. Meclis çatısı altında gerçekleşecek görüşmeye, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’dan oluşan DEM Parti heyeti katılacak. Heyet, sürecin önemli bir ayağı olarak AK Parti kurmaylarıyla bir araya gelecek.

Söz konusu heyetin temas trafiği sadece iktidar partisiyle sınırlı kalmamıştı. Heyet, AK Parti randevusu öncesinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı da ziyaret etmişti. Ancak sürecin en çok konuşulan başlığı, 11 Kasım tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapılan görüşme olmuştu.

DEM Parti İmralı heyetinin Meclis'te Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği o toplantı sonrasında kameralar karşısına geçen Pervin Buldan, sürecin seyrine dair önemli mesajlar vermişti. Bahçeli ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayan Buldan, süreçte ikinci aşamaya geçildiğini artık yasal bir zemine ihtiyaç duyulduğunu dile getirmişti.

Siyaset gündemine damga vuran o görüşmenin ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kullandığı ifadeler ise sürece verilen desteğin boyutunu gözler önüne sermişti. Bahçeli, görüşme sonrası yaptığı değerlendirmede, "Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade ettiler. Her cümlesine imzamı atıyorum." şeklinde konuşmuştu.