AK Parti: "DEM Parti ile samimi ve olumlu bir görüşme gerçekleşti"

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen DEM Parti İmralı heyetinin, Meclis turu yeni haftada da devam ediyor.

AK PARTİ-DEM PARTİ GÖRÜŞMESİ

Gün içinde Gelecek Partisi ile görüşen Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Heyetinin, ikinci durağı AK Parti'ydi.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti'li Ahmet Türk'ten oluşan heyet, AK Parti TBMM Grup Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından AK Parti Grup Başkanı Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Samimi, olumlu bir şekilde sohbet ettik, düşüncelerimizi paylaştık, kendilerini yolcu ettik. Daha sonraki günlerde gerekli açıklamalar yapılacaktır." dedi.