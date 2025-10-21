AK Parti Genel Sekreterinden dikkat çeken Özgür Özel çıkışı: Sesinin yüksek çıkması Silivri'deki efendisinin zorlaşan durumundandır

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in grup toplantısındaki sözlerine tepki göstererek, “Sesinin bu kadar yüksek çıkması Silivri’deki efendisinin zorlaşan durumundandır” dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’inTBMM’deki grup toplantısında kullandığı ifadelere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

İnan açıklamasında, “Dün Ali Mahir Başarır’ın kelime oyunlarıyla korkakça söylediğini bugün Özgür Özel ağzı köpürerek söylüyor. Sesinin bu kadar yüksek çıkması Silivri’deki efendisinin gün geçtikçe zorlaşan durumundandır. Yassıada zihniyeti hala diri. Kökü kuruyana kadar her türlü hukuki ve demokratik mücadelemiz sürmeye devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

