AK Parti Hüda Par ile görüşecek

Seçim tarihi yaklaştıkça ittifak temasları da arttı.



Geçen hafta Yeniden Refah Partisi ile bir araya gelen AK Parti bu kez Hüda Par ile görüşecek.



Görüşme bugün yapılacak. AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz saat 16'da Hüda Par Genel Merkezi'ni ziyaret edecek.



Görüşmenin ardından bir basın açıklamasının da yapılacağı belirtildi.