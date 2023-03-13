AK Parti Hüda Par ile görüşecek

AK Parti 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için temaslarını sürdürüyor. AK Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş başkanlığındaki heyet, Hüda Par Genel Merkezi'ne gidecek.

AK Parti Hüda Par ile görüşecek
Hüda Par Genel Başkanı'ndan Cumhur İttifakına destek açıklaması/Hüda Par Diyarbakır İl Başkanlığı / 11.03.2023
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Seçim tarihi yaklaştıkça ittifak temasları da arttı.

Geçen hafta Yeniden Refah Partisi ile bir araya gelen AK Parti bu kez Hüda Par ile görüşecek.

Görüşme bugün yapılacak. AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz saat 16'da Hüda Par Genel Merkezi'ni ziyaret edecek.

Görüşmenin ardından bir basın açıklamasının da yapılacağı belirtildi.

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