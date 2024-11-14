AK Parti Milletvekili Kılıç, Cumhurbaşkanı'nın Esad çağrısını değerlendirdi

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Esad’a çağrısını değerlendirdi:

"Cumhurbaşkanımız stratejik vizyonu ifade etmiştir. Bölgenin her anlamda istikrarı, barışı ve huzuru için birliktelikle çözülebilecek konular nelerse Türkiye elinden gelen yapmak istiyor. Öncelikle PKK, PYD, YPG’nin Suriye’deki topraklardan temizlenmesi lazım. En önemli gündem şu an bu, buna da odaklanmak lazım."

Ulusal Kanal’a konuşan AK Partili vekil, İsrail’in PKK’yı bölge ülkelerine karşı taşeron olarak kullandığına dikkat çekti:

"Bunlar Türkiye için de, Suriye için de Irak için de en büyük tehdittir. İsrail şu anda terör örgütü gibi hareket eden bir devlet halini almıştır. Karşımızda vekalet savaşçıları olarak bu terör örgütlerini görüyoruz. Finansman desteğiyle, silah desteğiyle Türkiye’ye karşı kışkırtarak ve bölgedeki istikrarı sıkıntılı hale getirecek şekilde hareket ediyorlar."

Türkiye’deki Suriyeli göçmenlerin dönüş süreci de gündemde. AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Suriye’de devlet otoritesinin sağlanmasıyla göçmenlerin dönüşünün yolunun açılacağına vurgu yaptı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasının en doğru açıklama olduğunu ifade etmeliyim. Mısır konusunda da eleştiriler getirildi. Devlet arasında ebedi dostluklar düşmanlıklar olmaz. Suriye kanadının, Özellikle Esad’ın ve rejiminin de destek vermesiyle bölgede boşluğu yeniden Suriye devletinin otoritesi ve Türkiye’nin desteğiyle terörden arındırılmış, barış ve huzur içinde bir ülke oluşturulmasını hedefliyor Cumhurbaşkanımız."