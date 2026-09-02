AK Parti MKYK üyesi İsmet Zeynep Çiftçi 44 yaşında hayatını kaybetti

AK Parti Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi İsmet Zeynep Çiftçi, bir süredir Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 44 yaşında yaşamını yitirdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
AK Parti MKYK üyesi İsmet Zeynep Çiftçi 44 yaşında hayatını kaybetti
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Genç yaşta gelen vefat haberi teşkilatta büyük üzüntü yaratırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayımladı.

ŞANLIURFA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Ankara'da tedavi altında bulunan ve doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Çiftçi'nin memleketi Şanlıurfa'da defnedileceği bildirildi. Merhumenin cenaze namazı Şanlıurfa Yusuf Paşa Camii'nde kılınacak ve naaşı Bediüzzaman Aile Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda duyduğu derin üzüntüyü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Vefatını üzüntüyle öğrendiğim AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyemiz, kıymetli yol ve dava arkadaşım İsmet Zeynep Çiftçi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı diliyorum."

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