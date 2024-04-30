AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

AK Parti MYK toplandı
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AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıda, gündemdeki iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek.

Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, hem gündeme hem de toplantıya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise MYK toplantısı sonrası Saat 19.00'da, 13'üncü "Çalışma Meclisi" toplantısı nedeniyle düzenlenen yemeğe katılacak. 

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# ak parti # MYK
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