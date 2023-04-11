AK Parti Seçim Beyannamesi'nden NATO ve AB çıktı

AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı, Ankara Spor Salonu'nda yapıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partililere hitap etti.

Salondaki tabloyu, Cumhuriyet'in ilk asrını geride bırakmakta olunan dönemde Türkiye Yüzyılı'nın muştusu olarak gördüğünü belirten Erdoğan, "Sevginiz, coşkunuz, ahde vefanız, ülkemize ve milletimize hizmet için çarpan kalpleriniz, dosta güven veren, düşmana korku salan aslan yürekleriniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti seçim beyannamesinde Avrupa Birliği ile ilişkilere dair yapılan vaatlerde "Avrupa Birliği’ne üyelik sürecini karşılıklı hak ve yükümlülükler çerçevesinde, ortaklık hukukunun yenilenme ihtiyaçlarını da gözeterek kararlılıkla sürdüreceğiz. " ifadeleri kullanıldı.

NATO'CU BEYANNAME

AK Parti'nin NATO'ya olan bağlığının altının çizildiği beyannamede "Kaotik dünyanın risk ve tehditlerini karşılamak için NATO ittifakı içinde ve AB nezdinde konumumuzu gerçekçi bir zeminde güçlendirmeyi sürdürürken kendi askeri ve diplomatik kapasitemizi pekiştirecek yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğiz. Etkin dış politika ve caydırıcı güvenlik kapasitemizle Türkiye Yüzyılı’nda kendi eksenimizi inşa etmeye devam edeceğiz." denildi.

NATO'ya dair açıklamaların devamında şu ifadeler kullanıldı:

- Avrupa güvenlik ve savunma mimarisinin güçlü ve etkili bir parçası olmaya ve NATO üyeliği çerçevesindeki sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz