AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çelik açıklamasında şu sözlere yer verdi:

- Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için Cumhur İttifakı olarak, ülkemizi geleceğe taşımak ve milletimize hizmet etmek noktasında güçlü siyasetlere imza atmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı gibi bu konudaki irademiz tamdır.
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