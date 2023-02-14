AK Parti'den seçim tarihi açıklaması

Tüm Türkiye Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışırken Millet İttifakı'ndan seçim çıkışı geldi.



İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.



Akşener, “Biz siyasiler seçimin yapılması için üzerimize düşeni yapmak zorundayız" açıklaması yaparken, Kılıçdaroğlu da “Yarından tezi yok yapılması gereken şey seçim tarihinin belirlenmesidir" dedi.



Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da "öyle bir acı dönemde seçimi erteleyerek bir mühlet daha iktidarda kalma çabanız, millete yapılabilecek en büyük zulümdür" açıklamasını yaptı.



Türk milleti deprem mücadelesi yürütürken Altılı Masa'nın seçim çıkışına hükümet kanadından da tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yazılı açıklama yaptı.



Çelik, "Şu anda biz canlarımızı enkazdan kurtarmanın derdindeyiz. Seçimle ilgili herhangi bir şey konuşmayı çok yanlış buluruz" yanıtını verdi.



Seçim açıklaması yapanAltılı Masa'yı eleştiren Çelik, bugün Türkiye'nin tek bir gündemi olduğunu belirtti.