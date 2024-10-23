AK Parti'de açılım belirsizliği

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan açıklamaları tepki görmeye devam ederken AK Parti'de belirsizlik sürüyor. Belirsizlik, hükümete yakın gazetelerin manşetlerine de yansıdı. Söz konusu gazeteler farklı manşetlerle çıktı





Yeni Şafak Gazetesi "Öcalan'ın yeri imralıdır" derken Sabah, Türkgün, AKİT, Türkiye, Akşam Gazeteleri ise Cumhurbaşkanı Eredoğanın "terörsüz türkiye için tarihi fırsat" sözlerini bahçeliye destek olarak yorumladı.



AK Partili Şamill Tayyar da Bahçeli'nin açıklamalarıyla bölgede ABD ile yeni bir gelecek inşa dilmek istendiğine dikkat çekti.

- Başta Devlet Bey’in. Anlıyoruz ki Suriye’nin kuzeyinde ABD’nin himayesinde kurulması planlanan PKK devleti ihtimali satın alınıyor. Bölgede ABD ile yeni bir gelecek inşa edilmek isteniyor. Öcalan’ın çağrısıyla Kandil’in dağılmayacağı bilinir, ABD’ye rağmen yaprak kımıldamaz.

Gazeteci Kübra Par da Bahçeli'nin Abdullah Öcalan çağrısını tamamen kendi inisiyatifiyle yaptığını söyledi. Par, "Sonuca ulaşırsa şüphesiz demokrasi ve kardeşlik adına çok büyük bir kazanım olur. " dedi.

Gazeteci Hande Fırat ise politikanın MHP'ye ait olduğunu, devlet ile İmralı arasında herhangi bir görüşme olmadığını ifade etti.