AK Parti'de Hüda Par rahatsızlığı: "HÜDA PAR seçimi kaybettirir"

AK Parti'nin Hüda Par ile seçim odaklı temasları, parti içerisinden de tepki görüyor.



Bölücü programıyla bilinen Hüda Par Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı. Bunun üzerine AK Parti ve HÜDA PAR arasında görüşme trafiği başladı.



Parti içerisinde eski ve mevcut bazı milletvekilleri görüşmelerin bile seçimi kazanmayı tehlikeye attığını söylüyor.



Aydınlık gazetesinin haberine göre, AK Partili bir Milletvekili, Hüda Par ile yakınlaşmanın ittifakı güçlendirmeyeceğini aksine “seçimi kaybettirebileceğini” belirtti.



Aydınlık'a konuşan milletvekili “Doğu-Güneydoğu'dan 3-5 vekil peşine düşerken, tüm Türkiye'de milletvekili kaybedeceğiz. Şimdi seçim bölgemdeki seçmene bunu nasıl anlatacağımı düşünüyorum” dedi.



AK Parti’de uzun yıllar milletvekilliği yapmış bir isim de, “Hüda Par ile yapılan görüşmeler ve varıldığı söylenen anlaşma yanlış oldu. Bölgeyi yakından tanıyorum. Bölgede insanlar Hüda Par'dan nefret ediyor" uyarısını yaptı.



AK Parti'nin Hüda Par ile görüşmesine bir tepki de eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'tan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kocabıyık, "Hizbullah’ın “Allah’ın partisi” olduğuna inanan birileri mi var bizim partide acaba?" sorusunu yöneltti.