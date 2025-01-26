AK Parti'de kongre süreci

İllerin yeni yönetimleri belirleniyor. İl başkanlıklarında değişim oranı yüzde 75'e yaklaşıyor.

AK Parti'nin 8'inci Olağan Kongre mesaisi devam ediyor.

AK Parti Gençlik Kolları'nın 7'nci olağan kongresi Ankara'da yapılacak. Son 4 senede 700 bin genç, AK Parti Gençlik Kollarına katıldı. 18-30 yaş arası üye sayısı 1 milyonu geride bıraktı. AK Parti yeni dönemde genç üye sayısını daha da artırmayı planlıyor.

AK Parti, yeni dönemde kadınlara yönelik projeleri de çoğaltmayı hedefliyor. Kadın üye sayısı ise 5,6 milyona dayandı. 7'nci olağan Kadın Kolları kongresi için ise tarih 5 Şubat.

AK Parti'nin Ankara İl kongresi 21 Ocak'ta yapıldı. 1 Şubat'ta İzmir kongresi, 8 Şubat'ta da İstanbul Kongresi var.

Aylardır devam eden yenilenme süreci, 23 Şubat'ta Ankara'da toplanacak 8. Büyük Olağan Kongreyle tamamlanacak.