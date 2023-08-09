AK Parti'de kongre tarihi belli oldu! Büyük kurultaya hazırlık devam ediyor

İl ve ilçe kongrelerini bitirmek üzere olan AK Parti büyük kurultaya hazırlanıyor.

Kurultayın tarihine ilişkin açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi. Dağ, olağanüstü kongrenin 7 Ekim'de yapılacağını açıkladı.

Kongrede de değişimler olacağına işaret eden Dağ, "Kongremizi Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapacağız" sözlerini ekledi.

"KASIM AYINDA HIZLA SAHAYA ÇIKMA DÖNEMİ BAŞLAR"

2024 yılında yapılacak yerel seçimler de Hamza Dağ'ın gündemindeydi. Dağ, CHP'de kavgaya atıfta bulunarak, "Rakiplerimiz değişim tartışmaları yaşarken, biz yerel seçimlere yönelik adımlarımızı atıyoruz. Kasım ayının başları gibi hızla sahaya çıkma dönemi başlar adaylar için" dedi.

Mart 2024 seçimlerinin CHP'li belediye başkanlarının karnesi olacağını da söyleyen Hamza Dağ, " Genel başkanlığa aday adayı olan belediye başkanları var ama bir türlü belediye başkanı olamadılar" ifadelerini kullandı.

DİSNEY'İN ATATÜRK DİZİSİ KARARI

Ekonomiye yönelik mesajlar da veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, "Sorunlar var. Ama vatandaş, bunların çözümü için çalışıldığını görüyor" dedi.

Disney'in Atatürk dizi hakkındaki kararına dair ise Hamza Dağ, "Cüzdan Atatürkçülüğü demek yerindedir bu konu için" yorumunu yaptı.