AK Parti'de Yerel Seçim Mesaisi Başladı! 81 İlde Temayül Yoklaması Yapıldı

AK Parti’de yerel seçimler için düğmeye basıldı. Partinin temayül yoklaması Genel Sekreter Fatih Şahin başkanlığında elektronik ortamda yapıldı. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ile milletvekillerinden oluşan komisyonların gözetim ve denetiminde yapılan yoklamada, Türkiye genelinde yaklaşık 160 bin AK Partili oy kullandı.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, “İstanbul’umuzun 39 ilçesinde 255 ilçe belediye başkan aday adayımız ve büyükşehrimiz için de 6 aday adayımız müracaatlarını gerçekleştirdiler.” dedi. Yavuz, partideki aday belirleme sürecinin sürdüğünü, son kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık yaptığı komisyonun vereceğini söyledi. Temayülde öne çıkan isimler, AR-GE Başkanlığı’nın isim anketleri ve Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın saha verileriyle karşılaştırılıp bir rapor hazırlanacak. Hazırlanan rapor Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.