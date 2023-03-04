AK Parti'den Altılı Masa açıklaması: "12 toplantıda en yakın ortağını ikna edememiş"

Altılı Masa'daki adaylık krizi kaçınılmaz sonu getirdi. Masanın dağılma açıklamasına ilişkin AK Parti'den de açıklama geldi.



AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyen Turan, toplantı üzerine toplantı yapan masa ortaklarını milleti oyalamakla eleştirdi:

- 12 ayda, 12 toplantıda en yakın ortağını, kendi belediye başkanlarını ikna edememiş; milletimizi mi ikna edecek? "En acınası da "selamıyla Anadolu'yu ayağa kaldıracağını" zanneden #AltılıMasa'daki küçük partilerin 2 milletvekili için Kılıçdaroğlu'nun adaylığından başka vizyonlarının/söylemlerinin olamaması.. Erdoğan'ın yanında baş üstünde olmayı bırakıp Kılıçdaroğlu'nun gölgesi olmaları.