AK Parti'den Mehmet Şimşek ısrarı: Erdoğan ve Şimşek yeniden görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk ekonomisinin başına getirmeyi arzuladığı eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile 20 Mart'ta Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde görüşmüştü. Görüşmenin ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, görüşmenin olağan olduğunu belirterek Mehmet Şimşek'in aktif siyaseti düşünmediğini ifade etmişti.

Mehmet Şimşek ise, o görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

- Sn. Cumhurbaşkanımız ile akşam saatlerinde AK Parti Genel Merkezi'nde son derecede samimi bir ortamda görüşme fırsatım oldu. Kendisine kabulleri için çok teşekkür ederim. Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım. Ancak yurtdışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeniyle aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum.

İKTİDAR VE MUHALEFETTEN GELEN TELEFONLAR

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre 20 Mart'taki o görüşmenin ardından Mehmet Şimşek'in telefon diplomasisi devam etti. Hem muhalefet hem de iktidar partisinin kurmayları Mehmet Şimşek ile temaslarını sürdürdü.

Mehmet Şimşek AK Parti'den gelen çağrılara kayıtsız kalamadı.

ANKARA'DA İKİNCİ BULUŞMA

Mehmet Şimşek, yurtdışında olmasına rağmen kendisine yapılan ikinci davet çağrısı üzerine Ankara'ya gelecek. Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da tekrar buluşacak. Görüşmede, Mehmet Şimşek'in ekonominin başına getirilmesi konusunun konuşulacağı belirtildi.