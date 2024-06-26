AK Parti'den Milli Devlet vurgusu

AK Parti'nin önemli kadroları arasında yer alan Süleyman Soylu, Mehmet Uçum, Metin Kölünk, Ahmet Selim Köroğlu, Ayhan Ogan'dan peş peşe milli devlet vurgusu içerikli açıklamalar yapıldı.



Emperyalizm güdümünde yürütülen AK Parti'yi MHP'den kopartma planlarına dikkat çekildi. Dış politikada yükselen Asya'ya yönelmeyi, ekonomi de de kamuculuğun önemi vurgulandı.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise şunları ifade etti:

- Batı cephesi için Cumhur İttifakı’nın dağıtılması isteği ertelenemez ve acil. Bunların tamamını Gazze’den, Ukrayna-Rusya savaşından, İran’da olanlardan ve bölgemizdeki istikrarsızlık planlarından bağımsız düşünmemek gerekir.

Cumhur ittifakının milli ve devrimci bir direnişten doğduğunu belirten Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Uçum, ittifakın amacının milli devleti koruma olduğunu söyledi.

- Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum: (((Esasını Milli Devleti koruma ve güçlendirme perspektifi olan Cumhur İttifakının ideolojik-politik hattı; tam bağımsız Türkiye, anti-emperyalizm, Türkiye’nin coğrafi bütünlüğünü ve siyasi birliğini korumak, devletin sermaye devleti olmasının önüne geçmek, savunma sanayi başta olmak üzere her alanda kamuyu güçlendirmek yaklaşımlarıyla şekillendi.

Türkiye'nin bütünlüğü ve istikrarı için emperyalizmle ve işbirlikçileriyle mücadale edilmesinin altını çizen Metin Külünk, ABD'nin Türkiye'nin karşısında yer aldığını söyledi:

- Amerika Türkiye’yi kendi kararlarında özgür bırakmak istemiyor. Yükselen Asya’nın karşısında ısrarla Türkiye’yi bir kez daha Batı’nın kontrolünde ve kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmek istiyor. Cumhur İttifakı’nın varlığının emperyalizmi ne kadar rahatsız ettiğini gördüğümüze göre sağlam ve dik durmalıyız.

Cumhurbaşkanı Danışmanı da Ayhan Ogan, "Dünyada ana çatışma hattının küresel politikalar ile yerel milli politikalar arasında sürüyor" diyerek Milli Devletlerin önemine dikkat çekti.

AK Partili liderlerin açıklamalarını değerlendiren Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek, Cumhur İttifakının ABD Emperyalizmine karşı Asya'ya yerleşen bütünlüklü bir stratejiye sahip olması gerektiğini söyledi