AK Partili Ömer Çelik'ten uyarı: Vekil güçler sabote edebilir, teyakkuzdayız

TSK’nın etkili operasyonu sonucu ezilen ve Öcalan’ın çağrısının ardından PKK’nın silah bırakması süreci gündemdekini yerini koruyor.

Bugün AK Parti’nin MKYK toplantısı sırasında Sözcü Ömer Çelikaçıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili konuşan Çelik’in sık sık kışkırtmave sabotaj uyarısı yapması dikkat çekti.

İstikrarsızlaştırıcı devletlerin bölge halklarını birbirine düşürmek istese de Türkiye’nin iç cepheyi güçlendirme ve terörsüz Türkiye yaklaşımını sürdürdüğünü söyledi. Çelik “Türkiye’de terör istemediğimiz gibi Irak ve Suriye’de de istemediğimizi ve kabul etmediğimizi ortaya koyuyoruz.” dedi.

‘ADI NE OLURSA OLSUN…’

İlkeleri “Silahların bırakılması, terör örgütünün lağvedilmesi, terör örgütünün Irak ve Suriye’de bütün unsurlarıyla feshedilmesi.” diye sıralayan Çelik ekledi: “Adı ister SDG, ister PKK, ister PYD olsun…”

Bölgede savaşın sürmesini isteyen ülkeler ve bunları vekil güçleri olduğunu hatta bazı grupların birden fazla merkeze çalıştığını ifade eden Çelik şöyle sürdürdü:

‘VEKİL GÜÇLER…’

“Suriye’de devrim gerçekleştikten sonra bazı üslerde terör örgütlerine ait kıyafetler çıktı. Bütün bunlar sabotaj süreçlerinin nasıl geliştiğini gösteriyor. Yıllar evvel istihbarat teşkilatımız birini yakaladı. Geçmişte A terör örgütünde bulunmuş, şimdi B terör örgütünde aynı zamanda Batılı bir devletin istihbarat örgütüyle bağlantılıydı. Bunun birtakım sabotajlar için kullanılan örtülü faaliyetler oldu biliyoruz.

“Bazı vekil güçlerin provokasyon girişimlerine karşı azami dikkat gösteriyoruz. Kullanılan dilden tutun da fiziki sabotajlara kadar her konuya dikkat etmemiz gerekir. Takip ediyoruz yakından izliyoruz.

‘TAVİZ YOKTUR’

“Bölgedeki terörün sona ermesini istemeyen, Türkiye’ye karşı bunları kullanarak çıkar elde eden devletlerin, vekil güçleri aracılığıyla yapacakları sabotajlara karşı da teyakkuz halindeyiz. Bölgede terörün bitmesini istemeyen vekil güçlerin ve devletlerin birtakım yaklaşımları olduğunu görüyoruz. Bu söylemlerde bulunanların eğer siyasetçilerse daha dikkatli konuşmaları gerekir.

“Verilen bir taviz yoktur. Bazı siyasilerin devlet ne verdi hangi tavizi verdi gibi konuştuğunu görüyoruz. Devletin nitelikleri konusunda herhangi bir pazarlık süreci yoktur.

“Provokasyonlara hazır olacağız. Eylemsel ya da siyasi sabotajlarla mücadele tecrübemizi diri tutacağız.”