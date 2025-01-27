AK Partili Şamil Tayyar: "Turizm Bakanı artık AK Parti için taşınması ağır bir yüktür"

Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciası üzerine AK Partili Şamil Tayyar X (Twitter) hesabı üzerinden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u eleştirdi.

AK Partili Şamil Tayyar: "Turizm Bakanı artık AK Parti için taşınması ağır bir yüktür"
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Şamil Tayyar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'deki yangın faciası nedeniyle eleştirdi. Sosyal medyada paylaşım yapan Tayyar, "Turizm Bakanı, AK Parti için artık taşınması zor bir yük haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Tayyar şu ifadeleri kullandı:

"Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, katıldığı TV yayınında telaşla tüm tuşlara basarak, turizm belgeli tesiste denetim yetkisi bakanlığında olduğu halde, bırakın Bolu Belediyesini, kendi dışında ilgili tüm kamu birimlerini suçladı neredeyse. Haliyle AK Parti iktidarında pek alışık olmadığımız bir süreç başladı. Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, valilik emrindeki bir bürokrat olarak, Bakan Ersoy’u yalanladı. 2015’deki İl Özel İdaresi raporunun sadece adres değişikliğiyle ilgili olduğunu belirtip ekledi, 'Denetim yetkisi Turizm Bakanlığında' tecrübeyle sabittir, bu bürokrat valinin bilgisi olmadan, vali de İçişleri Bakanı'nın olurunu almadan bu açıklamayı yapmaz, yapamaz."

"TURİZM BAKANI ARTIK AK PARTİ İÇİN TAŞINMASI AĞIR BİR YÜKTÜR"

"Bir yalanlama da otel sahibi Halit Ergül’den geldi. 'Turizm Bakanlığı 15 Aralık 2024’de oteli denetledi, kapılarla ilgili eksiklik buldular ama yangın önlemleriyle ilgili eksiklik bulmadılar.' Turizm Bakanı, her bürokratının işlemini bilmeyebilir ama iğneyi başkasına batırmadan çuvaldızı kendine batırsaydı, masumiyetine inanırdım. Maalesef, canlarımızı kaybettiğimiz elim hadisede hakikate ulaşmak yerine karartmayı tercih etti. Sözü uzatmadan söyleyelim, Turizm Bakanı artık AK Parti için taşınması ağır bir yüktür."
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