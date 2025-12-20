AK Partili vekilden Hakan Fidan’a: Ya görevi bırakır ya da görevden alınır

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Rudaw TV’de katıldığı programda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Suriye’ye ilişkin değerlendirmelerini gündeme taşıdı. Ensarioğlu, Fidan’ın açıklamalarında sert bir dil bulunduğunu savunarak, bu ifadelerin mevcut siyasi iklimle örtüşmediğini ileri sürdü.

Türkiye’nin başkanlık sistemiyle yönetildiğini hatırlatan Ensarioğlu, dış politika dahil tüm temel başlıklarda karar verici iradenin Cumhurbaşkanı olduğunu ifade etti. Ensarioğlu, bu çerçevenin dışına çıkılamayacağını belirtti.

“YA GÖREVİ BIRAKIR YA DA GÖREVDEN ALINIR”

Ensarioğlu, programda şu ifadeleri kullandı:

"Bizim başkanlık sistemimizde politika belirleyici olan irade, Cumhurbaşkanı'nın iradesidir. Cumhurbaşkanı'nın iradesine aykırı tavır gösteren kişi ya görevi bırakır ya da görevden alınır. Türkiye'nin böylesine önemli meselelerinde, sıfatı ne olursa olsun, Cumhurbaşkanı'nın iradesinin üstünde bir irade olamaz ve kimse buna karşı bir irade ortaya koyamaz.

Hakan Fidan'ın açıklamalarında Suriye politikasına dair bazı sertliklerin bulunduğu veya dönemin ruhunu tam yansıtmayan ifadelerin kullanıldığı söylenebilir; bunu kendi şahsi görüşüm olarak ifade ediyorum. Ancak neticede nihai politikayı Cumhurbaşkanı belirler ve son sözü o söyler."

AK PARTİLİ VEKİL SDG’YE KALKAN OLUYOR

TV5’te konuşan Aydınlık gazetesi Ankara Haber Müdürü Aykut Diş, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun açıklamalarını değerlendirdi.

Diş, Ensarioğlu’nun çıkışının SDG’ye dolaylı bir kalkan oluşturduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:

“AK Partili bir vekilin SDG’ye kalkan olmaya çalışması, üstelik bunu bir bakanı istifaya çağırarak yapması normal değil. PKK’nın bütün uzantılarıyla birlikte silah bırakmasını istemek, kamu görevlilerinin Türk milletine karşı sorumluluğunun gereğidir. Asıl tersi sabotajdır.”

Aykut Diş, hem Ensarioğlu’nun hem de DEM Partili Cengiz Çandar’ın, Hakan Fidan’ın SDG’ye yönelik söylemlerinin sürece zarar verdiğini ve Cumhurbaşkanı’nın yaklaşımıyla çeliştiğini öne sürdüğünü hatırlatarak, bu değerlendirmenin doğru olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da SDG konusunda benzer uyarıları bulunduğunu belirten Diş, Erdoğan’ın birkaç gün önce “Ayak diremeyin” mesajı verdiğini anımsattı.

Diş, DEM Partili Cengiz Çandar’ın çıkışının siyasi çizgisi gereği olağan olduğunu ancak bir AK Parti milletvekilinin aynı yönde bir tutum almasının dikkat çekici olduğunu ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’ye ilişkin yaptığı açıklamalarda, askeri ve istihbarat uzmanlarıyla, bölge ülkeleriyle, ABD ve diğer aktörlerle DEAŞ’la mücadele gündeminin sürdürüldüğünü belirtmişti.

Fidan, "Hiçbir terörist unsurun Suriye halkını ve devletini iyileşme yolunda raydan çıkarmasına asla izin vermemeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Suriye’de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin durumu ve entegrasyon sürecine de değinen Fidan, sürecin hızından memnun olmadıklarını belirterek şunları söylemişti:

"Elbette sürecin hızından memnun değiliz. Biz, Suriyeliler ve bazı diğer ortaklar, isimlerini vermek istemiyorum, topluca 'SDG'nin daha fazla zaman kazanmaya çalıştığını düşünüyor. Bence kendileri için başka fırsatlar umut ediyorlar, belki başka bir bölgesel kriz şeklinde, belki de İsrail'in Suriye ve diğer yerlere yönelik yayılmacı politikaları nedeniyle. Bu yüzden, bence iyi olan şey, Amerikalı ortaklarımızın bu sürecin tamamlanması gerektiğinin çok iyi farkında olmaları çünkü bu, ülkenin birliği için çok önemli."