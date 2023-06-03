AK Parti'nin A Takımı belli oldu

AK Parti Sivas Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti TBMM Grup Başkanı seçildi. Grup Başkanvekilliklerine Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Abdulhamit Gül, Leyla Şahin Usta ile Bahadır Yenişehirlioğlu seçildi.

AK Parti'nin A Takımı belli oldu
Son Güncelleme:

AK Parti Sivas Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti TBMM Grup Başkanı seçildi.

AK Parti Grubu, yeni grup başkanı ve grup başkanvekillerinin belirlenmesi için basına kapalı toplandı.

Toplantıda, AK Parti Grup Başkanı AK Parti Sivas Milletvekili Abdullah Güler oldu.

AK Parti TBMM Grup Başkanvekilliklerine ise İstanbul Milletvekili Özlem Zengin, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# ak parti
Milletvekilleri yemin etti TBMM Genel Kurulu 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni için toplandı CHP MYK üyelerinin tamamı istifa etti Millet İttifakı dağıldı
Çok Okunanlar
1 Haziran ayı halka arz takvimi: 2023 Haziran ayında halka arz olacak şirketler hangileri?
2 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
3 3 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları
4 Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor
5 700 bin tl ile alınabilecek sıfır araba önerileri