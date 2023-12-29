AK Parti'nin İstanbul Adayı Kim Olacak? O İsim Diğerlerinin Önüne Geçti

Yerel seçimlere sayılı günler kala, AK Parti'nin İstanbul adayı henüz netleşmiş değil. AK Parti'nin İstanbul adayı için öne çıkan isimler var. Bu isimlerden dikkat çekenlerinden biri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya... Hürriyet Gazetesi'nden Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde Ali Yerlikaya'nın diğer adayların önüne geçtiğini aktardı. Hakan, Külliye'de gerçekleşen Muhtarla Buluşması'nda Ali Yerlikaya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkmasına dikkat çekti. Hakan, Ali Yerlikaya'nın bir siyasetçi gibi konuştuğunu aktardı.

Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Önce şunu söyleyeyim:

İstanbul’da AK Parti’nin adayı kim olacak meselesi, belirsizliğini koruyor. Ama kulisler kaynıyor, söylentiler alıp başını gidiyor, fısıltılar çoğalıyor. Kulislere, söylentilere, fısıltılara göre... Son günlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın ismi bir tık öne geçmiş.

Dün Külliye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Muhtarlar Buluşması” vardı. Bilgisayar başında fark ettim ki:

Erdoğan kürsüye çıkmadan önce İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya muhtarlara hitap ediyordu. Madem Ali Yerlikaya’nın adı bir tık öne geçmiş durumda dur bir dinleyeyim bakayım hitabeti nasıl dedim. Ve sesi açıp başladım dinlemeye. Gözlemlerim şunlardır:

- Siyasete bayağı alışmış görünüyordu Yerlikaya. Bürokrat gibi değil siyasetçi gibi konuşuyordu.

- Konuşmasını ilgi çekici hale getirmeye yönelik atılımlar içindeydi. Dinleyenlerin dikkatini konuşması üzerine toplamasını iyi beceriyordu.

- Miting meydanlarında çok zorluk çekmeyecekmiş gibi bir havası vardı. Düz değil inişli çıkışlı bir tarzda konuşuyordu.

- Hangi sözünün nasıl bir etki uyandıracağının aşırı farkında görünüyordu. Hitabetini tam olarak buna göre ayarlıyordu.

SONUÇ: Aday olur mu olmaz mı benim bilebileceğim bir şey değil. Ama aday olursa hitabet gibi bir sorunu olmayacağı neredeyse kesin gibi.