AK Parti'yi MHP'den kopartma operasyonu

Uçum ve Soylu, emperyalizmin Cumhur İttifakı'na saldırılarının sebebinin 2028 seçimleri öncesi ittifakı parçalamak ve iktidara batı yanlısı bir hükûmet getirmek olduğunu söylediler.

31 Mart seçim sonuçları, Sinan Ateş cinayeti davası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesinin ardından "MHP'siz Ak Parti" operasyonu hız kazandı.

Konu hakkında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ve Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptılar.

Uçum, emperyalizmin Türkiye'deki ana stratejisinin iktidara mandacı, batıcı bir yönetim getirmek olduğunu söyledi. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Cumhur İttifakı'na yönelik saldırıların nedeninin 2028 seçimleri öncesi ittifakı parçalamak ve iktidara batı yanlısı bir hükümet getirmek olduğunu belirtti.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mehmet Uçum, Cumhur ittifakının kuruluş sürecini anlatarak emperyalizmin ittifakı dağıtmak için sistemli bir saldırı başlattığını söyledi. Uçum paylaşımında "Asıl hedef 2028 seçimleri öncesinde Cumhur İttifakından kurtularak, mandacı, batıcı bir yönetime ulaşmaktır." ifadelerini kullandı.



Eski içişleri Bakanı Süleyman Soylu ise kendi internet sitesinde yayınladığı yazıda Cumhur ittifakının parçalanmadan CHP ve Batı cephesinin iktidar olamayacağını söyledi. Soylu yazısında "Cumhur İttifakı parçalanamaz ise önümüzdeki seçimler batı cephesi için yine hüsran olacaktır." ifadelerini kullandı.