Akaryakıt işletmecileri dertlerini Perinçek'e anlattı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun lisans verdiği bazı akaryakıt dağıtım şirketlerinin sahte faturalandırma yapmaları beraberinde istasyonların mühürlenmesini getirdi.



İşyerleri mühürlenen ve çalışamaz duruma gelen akaryakıt istasyonu sahipleri, yaklaşık 6 aydır Ankara’da çalmadık kapı bırakmadı, işletmelerinin geri açılması EPDK önünde oturma eylemleri yaptı. Ancak sorun çözülmedi.



Cumhurbaşkanı adayı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, akaryakıt işletmecilerinin sorununu geçtiğimiz aylarda Ulusal Kanal ekranlarından gündeme taşımıştı. Doğu Perinçek'in çabalarıyla kapanan işletmelerden bazıları geri açıldı, ancak mağduriyeti devam eden işletmeler de var.



Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal’da yayınlanan Çakış yolu programında Akaryakıt İstasyonu İşletmecileri ile buluştu. İşletmeciler Şahin Dağcı ve Fırat Ermiş, 3 bine yakın benzin istasyonu sahibinin yaşadığı mağduriyeti ve taleplerini dile getirdi.

Doğu Perinçek, Vatan Partisi olarak sorunun çözümü için mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Çözüm önerisini anlattı.