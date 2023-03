Akkuyu resmen çalışmaya başlıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

- Önümüzdeki sınırlı vaktin el verdiği ölçüde mümkün olan en fazla sayıda ilimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla kucaklaşmayı hedefliyoruz. Buradan depremzede kardeşlerime seslemek istiyorum. Seçim süreci sebebi ile değişen gündemin sizleri, sizlerin yaşadığı şehirlerdeki durumu, yapılan yardım ve destek çalışmalarını, kalıcı konut projelerini unutturmasına asla izin vermeyeceğiz. Birileri kendi heba ve hevesleri, hırsları giderek artan tehdit, nobranlık kokan şımarıklıkları içinde kaybolup gide dursun bizim kalbimizde, elimizde hep deprem bölgesi olacaktır. Hayatını kaybeden her bir vatandaşımızın acısını, evini kaybeden her bir insanımızın üzüntüsünü yeniden ayağa kalkmak için bekleyen şehirlerimizin mahsunluğunu asla aklımızdan çıkarmayacağız.

- Alt yapısı ve diğer tüm hizmetleri ile adeta yeni bir şehir gibi kurduğumuz geçici barınma merkezlerimizi yaygınlaştırmayı sürdüreceğiz. Her gün binlercesinin temelini attığımız kalıcı konutlarımızın inşasına söz verdiğimiz şekilde inşallah bir yıl içinde bitecek şekilde hızla devam ediyoruz, devam edeceğiz.

- Diğer yandan deprem bölgesini ayağa kaldıracak çalışmaları yaparken yol haritamız olan Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan da asla geri adım atmayacağız. Pazartesi günü Togg yöneticileri misafirimiz olacak. En başından beri yapamazsınız dedikleri, fabrikası yok dedikleri, fabrikasında üretim yok dedikleri velhasıl atmadık çamur bırakmadıkları Togg önceki gece itibarıyla 177 binin üzerinde ön sipariş aldı. Bu tablo milletimizin lisansı, tasarımı ve üretimi ile gerçek anlamda ilk yerli otomobilimize samimiyetle sahip çıktığını gösteriyor. Her başarının ardında işte böyle bir emek, büyük bir sabır, büyük bir gayret var. Fabrikanın açılış töreninde üretilecek ilk Togg'a talip olduğumuzu söylemiştik. Pazartesi günü inşallah aracımızı teslim alacağız.

- Önümüzdeki ay Hürjet'ten Anadolu Gemimize kadar pek çok önemli savunma sanayii projemizin sevincini milletimizle paylaşacağız. Arife günü Karadeniz gazının Filyos İşleme Tesisi'ne getirilmesi törenini yaparken milletimize çok güzel müjdelerimiz de olacak. Böylece Enerji Bakanlığımızın azimli gayreti ile arama ve sondaj gemilerimizin geceli gündüzlü çalışmasıyla on binlerce personelimizin emekleri ile iki bayramı bir arada yaşayacağız.

- Bu ülkede istisnasız her kesimin refahını artırma yanında hak ve özgürlüklerine kavuşturan, her türlü ayrımcılığı ortadan kaldıran, herkesi bağrına basan biz olduk. Daha önemlisi biz bu yaklaşımı birileri gibi maske kullanmak amacıyla değil doğruluğuna ve hakkaniyetine inandığımız için yaptık. Seçimden milletimizin desteği ile zaferle çıktıktan sonra da inşallah eser ve hizmet şölenine, demokrasimizi güçlendirme reformlarımıza kesintisiz şekilde devam edeceğiz.

- Her platformda doğruları konuşmaktan, her fırsatta hakikati haykırmaktan çekinmeyeceğiz. Ne partimizin ne ittifakımızın ne de can borcumuz olan aziz milletimizin hakkını kimseye yedirtmeyeceğiz. Ama tüm bunları yaparken inancımızın ve kültürümüzün gereği olan asaletimizi koruyacak, soğuk kanlılığmızı muhafaza edecek, aklın, vicdanın ve ahlakın rehberliğinden asla sapmayacağız. Muhataplarımızın bizi kendi çukurlarının içine çekmesine meydan vermeyeceğiz. Hep olduğu gibi dik duracağız, sağlam duracağız ama diklenmeyeceğiz. Karşımızdakiler ne kdar alçalırsa alçalsın, seviyeyi ne kadar düşürürse düşürsün biz milletimize karşı hep muhabbetin diliyle, kardeşliğin diliyle, hakkın ve hakikatin diliyle konuşacağız.