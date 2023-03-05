Akşener Altılı Masa'daki kavgayı anlattı

Altılı Masa dağıldı. Cumhurbaşkanı adaylığı tartışma üzerine İyi Parti masadan ayrıldı. Meral Akşener, İyi Parti'nin adayı olarak İmamoğlu ve Yavaş'ı öne sürdü. Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Akşener, masadaki tartışmayı anlattı.

"BENİM DIŞIMDAKİ HERKESLE KILIÇDAOĞLU'NUN ADAYLIĞI GÖRÜŞÜLMÜŞ"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının masadaki herkesle daha önceden görüşüldüğünü belirtti. Akşener şunları söyledi:

- O güne kadar hiçbir şekilde, Kemal Bey ya da başkası, Cumhurbaşkanı adayı ismi konuşulmamıştı. O gün masaya oturduk.

- Baktım ki benim dışımdaki herkesle Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşülmüş, anlaşılmış. Söz en son bana gelene kadar herkes Kemal Bey'in adaylığını dile getirdi. Bana söz gelince, "bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor" dedim.

"KAMUOYU ARAŞTIRMASI YAPALIM ÖNERİSİNE KILIÇDAROĞLU TEPKİ GÖSTERDİ"

Akşener, Kılıçdaoğlu'nun adaylığı için kamuoyu araştırması yapılmasını teklif ettiklerini belirtti. Akşener şu ifadeleri kullandı:

- "İsterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim" dedim. Sayın Kılıçdaroğlu kabul etmedi. Bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının bugün ortak bir yazılı açıklamayla duyurulmasını talep etti. Ben de "partime sormadan böyle bir karar veremem" dedim.

"SİZ İMZALAMAYIN O ZAMAN"

"Partime sormadan böyle bir karar veremem" dediğini aktaran Akşener devamında şu şekilde bir konuşma geçtiğini belirtti:

- "Siz imzalamayın o zaman biz imzalarız duyururuz" deyince ben "masadan kalkayım o halde" dedim. "Siz bilirsiniz" dedi. Ali Bey tansiyonu düşürmek için araya girdi. Ve aday isminde değil ama adaylık konusunda bir mutabakata varıldığına dair bir metne imza atıldı.