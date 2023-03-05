Akşener Altılı Masa'ya dönme şartını açıkladı
Habertürk televizyon kanalında Kübra Par'ın moderatörlüğünde Açık ve Net programının katılımcılarından gazeteci Sevilay Yılman, Meral Akşener ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Akşener'in Altılı Masa'ya dönme şartlarını aktardı.
Habertürk yazarı Sevilay Yılman, İyi Parti lideri Akşener'in "Eğer Masa ya da Kemal Bey, milletin talebini, dediğini kabul ederse toplantıdan çıktığım ana, hiçbir şey olmamış gibi, masaya dönerim" dediğini açıkladı. İyi Partili Ümit Dikbayır ise Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılmasıyla ilgili "Masandan kalkmadı, kaldırıldı" yorumunda bulundu.
Habertürk televizyon kanalında Kübra Par'ın moderatörlüğünde Açık ve Net programının katılımcılarından gazeteci Sevilay Yılman, Meral Akşener ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Akşener'in kendisine "Eğer Masa ya da Kemal Bey, benim değil milletin talebini, dediğini kabul ederse toplantıdan çıktığım ana, hiçbir şey olmamış gibi, gurur yapmadan masaya dönerim" dediğini açıkladı.
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ise canlı yayında Altılı Masa'nın dağıldığı gün yaşananları anlattı.
Canlı yayın konuğu olan Dikbayır "Sayın Akşener masandan kalkmadı, kaldırıldı" dedi.
Attığı "Millet 5'ten büyüktür" tweetini silmesiyle ilgili Ümit Dikbayır "Benim attığım tweet’i sildirebilecek tek kişi var, o da Sayın Meral Akşener. Ben tweeti attıktan sonra bana 'bu tweet incitir, kaldır' dedi. Ben de kaldırdım" açıklamasını yaptı.
"Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylık için bu kadar direteceğini hiç kimse düşünmedi" diyen Ümit Dikbayır, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
- CHP’nin Sakarya’da yaptırdığı ankette Mansur Yavaş yüzde 70 çıktı. Biz Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarını CHP rozeti taşısalar da Millet İttifakı'nın belediye başkanları zannediyorduk. Maalesef değilmiş, olsun.