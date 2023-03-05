Akşener Altılı Masa'ya dönme şartını açıkladı

Habertürk televizyon kanalında Kübra Par'ın moderatörlüğünde Açık ve Net programının katılımcılarından gazeteci Sevilay Yılman, Meral Akşener ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Akşener'in kendisine "Eğer Masa ya da Kemal Bey, benim değil milletin talebini, dediğini kabul ederse toplantıdan çıktığım ana, hiçbir şey olmamış gibi, gurur yapmadan masaya dönerim" dediğini açıkladı.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ise canlı yayında Altılı Masa'nın dağıldığı gün yaşananları anlattı.